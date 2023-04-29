В Севастополе на площади 1000 квадратных метров горит резервуар с топливом

На улице братьев Манганари в Севастополе горит резервуар с топливом. По предварительной информации, пожар произошел из-за попадания беспилотника, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
«Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте», — пишет глава Севастополя в Telegram.
На месте пожара уже работают спасатели. Площадь возгорания составляет примерно 1000 квадратных метров. По словам губернатора, пожару присвоен 4 класс. Информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Омской области случился пожар в еще одной деревне, в результате чего повредилось 20 построек.