Президент США Джо Байден рассматривает возможность посещения Финляндии в июне

Целью посещения Финляндии президентом США Джо Байденом станет остановка перед саммитом Североатлантического альянса (НАТО) в Вильнюсе, а не двухсторонняя встреча. Об этом сообщает телеканал NBC.
Поездка в недавно принятую в Альянс Финляндию обсуждается несколько месяцев, но окончательное решение пока не принято. Подчеркивают, что визит является возможностью выразить доброжелательное отношение к расширению Организации Североатлантического договора.
В Совете национальной безопасности США отказались от комментариев по данному вопросу.
Ранее в Минобороны Украины рассказали о внедрении стандартов НАТО.