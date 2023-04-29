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Президент США Джо Байден рассматривает возможность посещения Финляндии в июне

Политика
Президент США Джо Байден рассматривает возможность посещения Финляндии в июне

Целью посещения Финляндии президентом США Джо Байденом станет остановка перед саммитом Североатлантического альянса (НАТО) в Вильнюсе, а не двухсторонняя встреча. Об этом сообщает телеканал NBC.

Поездка в недавно принятую в Альянс Финляндию обсуждается несколько месяцев, но окончательное решение пока не принято. Подчеркивают, что визит является возможностью выразить доброжелательное отношение к расширению Организации Североатлантического договора.

В Совете национальной безопасности США отказались от комментариев по данному вопросу.

Ранее в Минобороны Украины рассказали о внедрении стандартов НАТО.
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