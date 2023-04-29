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За минуту до старта был отменен запуск ракеты Falcon Heavy компании SpaceX

Общество
За минуту до старта был отменен запуск ракеты Falcon Heavy компании SpaceX

Во время прямой трансляции запуска ракеты-носителя Falcon Heavy, который должен был установить новый рекорд последовательных стартов американской компании SpaceX, руководитель запуска остановил процесс, когда до старта оставалось 59 секунд.

Причины отмены запуска ракеты не сообщаются. Следующую попытку старта компания сможет осуществить только через сутки.

Falcon Heavy, несущий спутник ViaSat 3 Americas, должен был обеспечить стабильный интернет в отдаленных деревнях, на самолетах и кораблях. Ракету планировали запустить через час и 17 минут после старта Falcon 9 со спутниками O3b mPOWER. Запуск двух ракет за столь небольшой промежуток времени должен был стать новым рекордом для компании.

Ранее сообщалось, что компания SpaceX планирует провести в понедельник запуск космического аппарата Starship, который в будущем должен будет доставить людей на Луну и Марс.
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