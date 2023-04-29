За минуту до старта был отменен запуск ракеты Falcon Heavy компании SpaceX

Falcon Heavy, несущий спутник ViaSat 3 Americas, должен был обеспечить стабильный интернет в отдаленных деревнях, на самолетах и кораблях. Ракету планировали запустить через час и 17 минут после старта Falcon 9 со спутниками O3b mPOWER. Запуск двух ракет за столь небольшой промежуток времени должен был стать новым рекордом для компании.