В России с 1 мая пенсии наличными будет доставлять только АО «Почта России»

Член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что с 1 мая пенсионные выплаты наличными будет осуществлять только Акционерное общество «Почта России».
До 1 мая деньги можно было получить выплаты лично в отделениях «Почта России», на банковский счет или в кассах банковских организаций. Также пенсионеры получали пенсию на дому через почтальона.
«Таким образом, у пенсионеров по-прежнему остается несколько вариантов получения выплат: на банковский счет, в почтовом отделении или на дому», — сказал эксперт в беседе с агентством «Прайм».
В кассах кредитных организаций, то есть в банках, получить пенсию теперь не получится.
Это сделали для того, чтобы убрать из процесса недобросовестных участников, которые допускали задержки выплат.
Ранее сообщалось, что россияне считают достойной пенсию в размере 47 тыс. рублей в месяц.