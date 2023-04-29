Сухопутные войска США прекращают полеты авиации после гибели 12 человек при крушении вертолетов

В релизе сухопутных войск США говорится, что пока военные не пройдут необходимые тренировки, принято решение оставить на земле всех армейских летчиков. Исключением являются летчики, которые задействованы в «критических миссиях».
Начальник штаба сухопутных войск Джеймс Макконвилл заявил, что во время приостановки они будут сосредоточены на протоколах безопасности и подготовке пилотов и членов экипажа. Чтобы они были осведомлены, имели необходимые знания и подготовку для безопасного выполнения поставленных целей.
Ранее сообщалось, что два вертолета армии США потерпели крушение на Аляске.