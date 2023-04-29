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Военный эксперт Скотт Риттер заявил, что Киеву грозит разрушение в случае удара по Москве

Армия
Военный эксперт Скотт Риттер заявил, что Киеву грозит разрушение в случае удара по Москве

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер предупредил, что при нападении Киева на Москву всех украинцев неминуемо ждет гибель. Своим мнением он поделился в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Во время диалога журналист поинтересовался у военного эксперта, каковы были бы последствия удара Киева по Москве.

«США и все, кто имеют к этому отношение, мы пытаемся сказать украинцам, что если вы нападете на Москву, то начнется настоящая война, и вы все умрете», — заявил экс-разведчик.

Риттер подчеркнул, что в случае удара украинский президент Зеленский умер бы в первые две недели.

Ранее сообщалось, что военный эксперт Риттер прокомментировал слова генерала Милли о конфликте Москвы и Киева.
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