Прокуратура Наро-Фоминска: погибшим в ДТП детям было 7 и 10 лет

По предварительным данным на 72 километре Киевского шоссе КамАЗ въехал в шесть стоящих на светофоре легковушек. Один из автомобилей загорелся после столкновения. В результате происшествия погибли четыре человека, в том числе двое детей 10 и 7 лет, сообщила пресс-служба прокуратуры.