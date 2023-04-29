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Прокуратура Наро-Фоминска: погибшим в ДТП детям было 7 и 10 лет

Происшествия
Прокуратура Наро-Фоминска: погибшим в ДТП детям было 7 и 10 лет

Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств ДТП на Киевском шоссе в Подмосковье. На место аварии выехал заместитель городского прокурора Наро-Фоминска Григорий Кучеров.

По предварительным данным на 72 километре Киевского шоссе КамАЗ въехал в шесть стоящих на светофоре легковушек. Один из автомобилей загорелся после столкновения. В результате происшествия погибли четыре человека, в том числе двое детей 10 и 7 лет, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Под свой контроль разбирательства по факту ДТП взяла прокуратура Наро-Фоминска. После установления всех обстоятельств дорожной аварии, ведомство вынесет решение по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что кадры массового ДТП произошедшего на Киевском шоссе в Подмосковье появились в Сети.
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