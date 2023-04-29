Соседи рассказали об образе жизни Пугачевой и Галкина в деревне Грязь Московской области

Соседи эстрадной певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина✱ (признан иноагентом в РФ) рассказали о жизни знаменитостей в деревне Грязь Московской области, об этом пишет издание Teleprogramma.pro.
Местная жительница деревни Виктория рассказывает, что Галкин любил кататься на велосипеде и гулять на свежем воздухе. Он открыто общался с людьми и «не смотрел на них свысока».
Другая соседка Луиза отметила, что знаменитости очень хорошо ладили с жителями и никогда не конфликтовали, наоборот, по традиции поздравляли соседей с праздниками.
«У них был такой обычай — в этот праздник уделять внимание соседям. К нам в дом с нянями и охраной приходили Гарри и Лиза и приносили гостинцы», — поделилась жительница.
Ранее шоумен Стас Барецкий подтвердил ФАН покупку замка Аллы Пугачевой в деревне Грязь.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами