Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Соседи рассказали об образе жизни Пугачевой и Галкина в деревне Грязь Московской области

Шоу-бизнес
Соседи рассказали об образе жизни Пугачевой и Галкина в деревне Грязь Московской области

Соседи эстрадной певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина✱ (признан иноагентом в РФ) рассказали о жизни знаменитостей в деревне Грязь Московской области, об этом пишет издание Teleprogramma.pro.

Местная жительница деревни Виктория рассказывает, что Галкин любил кататься на велосипеде и гулять на свежем воздухе. Он открыто общался с людьми и «не смотрел на них свысока».

Другая соседка Луиза отметила, что знаменитости очень хорошо ладили с жителями и никогда не конфликтовали, наоборот, по традиции поздравляли соседей с праздниками.

«У них был такой обычай — в этот праздник уделять внимание соседям. К нам в дом с нянями и охраной приходили Гарри и Лиза и приносили гостинцы», — поделилась жительница.

Ранее шоумен Стас Барецкий подтвердил ФАН покупку замка Аллы Пугачевой в деревне Грязь.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
галкин пугачева грязь жизнь
Военкоры ФАН