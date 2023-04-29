«Ростех» запустит производство новейшего проивотанкового вооружения

В госкорпорации «Ростех» рассказали о планах на ближайший год по выполнению государственного оборонного заказа. С 2023 года реализацией ГОЗ в холдинге занимается «Курганмашзавод».
Компания собирается запустить производство новейшего противотанкового вооружения. «Курганмашзавод» освоит ремонт техники ВДВ и проведет модернизацию БМП-2.
«В планах поставок на ближайшие годы —… внедрение в производство новых образцов военной техники - 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25М, бронетранспортера БТ-3Ф», — рассказали агентству РИА Новости в организации.
Пушка 2С25М на гусеничном шасси была разработана и создана в «Курганмашзаводе». Его испытания завершились еще летом прошлого года.
Ранее сообщалось, что сотрудники государственной корпорации «Ростех» создали опытные образцы стелс-материала для деталей летательных аппаратов. Он может обеспечить «невидимость» самолетов.