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«Ростех» запустит производство новейшего проивотанкового вооружения

Технологии
«Ростех» запустит производство новейшего проивотанкового вооружения

В госкорпорации «Ростех» рассказали о планах на ближайший год по выполнению государственного оборонного заказа. С 2023 года реализацией ГОЗ в холдинге занимается «Курганмашзавод».

Компания собирается запустить производство новейшего противотанкового вооружения. «Курганмашзавод» освоит ремонт техники ВДВ и проведет модернизацию БМП-2.

«В планах поставок на ближайшие годы —… внедрение в производство новых образцов военной техники - 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25М, бронетранспортера БТ-3Ф», — рассказали агентству РИА Новости в организации.

Пушка 2С25М на гусеничном шасси была разработана и создана в «Курганмашзаводе». Его испытания завершились еще летом прошлого года.

Ранее сообщалось, что сотрудники государственной корпорации «Ростех» создали опытные образцы стелс-материала для деталей летательных аппаратов. Он может обеспечить «невидимость» самолетов.
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