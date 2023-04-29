Юрист объяснил, какие требования нужно соблюдать при приготовлении шашлыка на даче

Специалист отметил, что большинство людей готовят мясо, используя жаровни, мангалы и другие несгораемые приспособления. В этом случае готовить шашлык можно в 5 метрах от сарая, дома. Емкость для приготовления не должна быть с повреждениями. Также нужно учесть, что в радиусе двух метров не должно быть горючих материалов и мусора.