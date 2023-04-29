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Юрист объяснил, какие требования нужно соблюдать при приготовлении шашлыка на даче

Общество
Юрист объяснил, какие требования нужно соблюдать при приготовлении шашлыка на даче

Российский юрист Иван Соловьев в интервью сообщил, какие требования нужно соблюдать при приготовлении шашлыка на даче, чтобы не допустить возгорания и избежать штрафа. Об этом сообщает радио Sputnik.

Специалист отметил, что большинство людей готовят мясо, используя жаровни, мангалы и другие несгораемые приспособления. В этом случае готовить шашлык можно в 5 метрах от сарая, дома. Емкость для приготовления не должна быть с повреждениями. Также нужно учесть, что в радиусе двух метров не должно быть горючих материалов и мусора.

«Если скорость ветра превышает пять метров в секунду, нельзя жарить шашлык без мангала, а если она выше 10 метров в секунду, с мангалом тоже нельзя», — прокомментировал Иван Соловьев.

Он объяснил, что за пренебрежение противопожарными правилами могут оштрафовать на 5-15 тысяч рублей, а во время противопожарного режима 10-29 тысяч.

«Если в результате пикника и жарки шашлыка возник пожар, уничтожено имущество или нанесен легкий вред здоровью человека, нарушителю грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей. А если последствия пожара будут еще более серьезными, виновника могут привлечь к уголовной ответственности», —добавил юрист.

Он отметил, что не стоит рассчитывать, что нарушение останется незамеченным, потому что противопожарные рейды осуществляются по сигналу жителей или прохожих.

Ранее сообщалось, что в Омской области загорелась деревня Луговая Тюкалинского района.
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