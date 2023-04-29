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Российский холдинг «Росатом» планирует строить за Уралом блоки АЭС мощностью в 600 МВт

Общество
Российский холдинг «Росатом» планирует строить за Уралом блоки АЭС мощностью в 600 МВт

Первый заместитель генерального директора концерна «Росэнергоатом» по эксплуатации АЭС Александр Шутиков рассказал, что «Росатом» планирует построить в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке энергоблоки АЭС средней мощности по 600 МВт. Об этом он рассказал в интервью журналу «Энергичные люди».

«Учитывая состояние сетевой инфраструктуры в этих регионах, нам понадобятся блоки единичной мощностью не 1200 МВт, как в европейской части России, а 600 МВт», — сказал Шутиков.

О проекте нового энергоблока «свое веское слово должна сказать наука: будут ли это блоки с традиционным регулированием мощности активной зоны или со спектральным регулированием», сказал представитель корпорации.

Ранее сообщалось, что лидером в рейтинге развития «Производственной системы "Росатом"» стала Ростовская АЭС.
росатом аэс Шутиков
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