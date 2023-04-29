Российский холдинг «Росатом» планирует строить за Уралом блоки АЭС мощностью в 600 МВт

Первый заместитель генерального директора концерна «Росэнергоатом» по эксплуатации АЭС Александр Шутиков рассказал, что «Росатом» планирует построить в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке энергоблоки АЭС средней мощности по 600 МВт. Об этом он рассказал в интервью журналу «Энергичные люди».