Командование ВСУ приказало экономить патроны для анонсированного контрнаступления

Рядовые украинские военнослужащие столкнулись с дефицитом патронов, поскольку их необходимо сохранять ради грядущего наступления. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал взятый в плен боец 100-й бригады теробороны Владимир Киндюк.
«Стояли в районе Кременной. Идешь на позиции на сутки — пять рожков дают. И особое внимание было — стрелять только одиночными, чтобы поменьше патронов выстрелить, потому что на контрнаступление нужно экономить, стрелять только прицельными. Потому что патронов много нет», — отметил пленный.
Кроме того, военнослужащий сообщил, что в успех столь широко «разрекламированного» Киевом контрнаступления на передовой особо никто не верит. Про его словам, причина для подобного пессимизма заключается в отсутствии кадровых военных.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос прессы, кратко заявил, что контрнаступление будет. Дополнительных уточнений глава государства не дал.