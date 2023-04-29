Военнослужащий Украины: ребят силой загоняют на позиции и минируют пути отхода

Военнопленный 100-й бригады теробороны украинской армии Владимир Киндюк рассказал, что украинские войска минируют пути отхода своим солдатам на кременском направлении, сообщает РИА Новости.
«Ребята, которые не хотят идти на позиции, их силой загоняют и минируют пути отхода. Наша задача была стоять до последнего», — рассказал пленный.
Положение на кременском и сватовском направлениях обострилась осенью прошлого года. Украинские боевики постоянно обстреливают Кременную и время от времени пытаются прорвать оборону на этом участке.
Ранее сообщалось, что взрывотехники уничтожили более 200 немецких мин, принадлежавших ВСУ.