Трое сирийцев получили ранения в результате израильской атаки на окрестности Хомса

Минобороны Сирии сообщают, что в результате израильской атаки трое людей получили ранения на территории города Хомса в Сирии.
«Сегодня (в субботу — ред.) около 00:50 израильский противник совершил воздушную агрессию несколькими ракетами со стороны севера Ливана, нанеся удары по некоторым пунктам в окрестностях города Хомс», — заявило сирийское ведомство.
Военные рассказали, что несколько ракет были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО). Одна из атак привела к возгоранию заправочной станции, вместе с этим сгорели несколько цистерн и грузовиков.
Ранее сообщалось, что средства ПВО Сирии отражают атаку в небе над Хомсом.