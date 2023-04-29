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Трое сирийцев получили ранения в результате израильской атаки на окрестности Хомса

Происшествия
Трое сирийцев получили ранения в результате израильской атаки на окрестности Хомса

Минобороны Сирии сообщают, что в результате израильской атаки трое людей получили ранения на территории города Хомса в Сирии.

«Сегодня (в субботу — ред.) около 00:50 израильский противник совершил воздушную агрессию несколькими ракетами со стороны севера Ливана, нанеся удары по некоторым пунктам в окрестностях города Хомс», — заявило сирийское ведомство.

Военные рассказали, что несколько ракет были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО). Одна из атак привела к возгоранию заправочной станции, вместе с этим сгорели несколько цистерн и грузовиков.

Ранее сообщалось, что средства ПВО Сирии отражают атаку в небе над Хомсом.
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