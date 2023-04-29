Владимир Сальдо назвал «сказками для 95-го квартала» план Киева о затоплении первой линии обороны

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал план Киева затопить первую линию обороны на левобережье Днепра, спустив воду из водохранилища при ГЭС.
«Планы киевского режима затопить первую линию нашей … — сказки для выступлений 95-го квартала», — заявил глава региона в своем Telegram-канале.
Сальдо объяснил, что каскад сооружений устроен таким образом, что не пойдет резко вниз по течению, а разойдется по всей поверхности Днепра. Часть воды уйдет в Северо-Крымский и Каховский магистральные каналы.
Ранее Сальдо опроверг сообщения о высадке Вооруженных сил Украины на левый берег Днепра