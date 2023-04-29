Lockheed Martin получила от Пентагона почти 8 миллиардов долларов на производство 126 истребителей F-35

Корпорация Lockheed Martin получила от Соединенных Штатов 7,8 миллиарда долларов на создание 126 истребителей F-35 для американских военных и их союзников. Об этом заявляет Пентагон.
Нынешний контракт является последним этапом раннего соглашения между корпорацией и американским ведомством на 30 миллиардов долларов по поставкам 398 истребителей ВС США и их партнерам. Соглашение завершает крупную программу закупок на 412 миллиардов долларов, которые включают в себя три тысячи военных самолетов.
В текущий контракт включено 77 истребителей для Корпуса морской пехоты США, ВМС, ВВС. Также самолеты для Великобритании, Бельгии, Италии, Дании, Польши, Нидерландов, Японии и Финляндии.
Ранее Госдеп США одобрил закупку Великобританией высокоточных ракет на 31,2 миллиона долларов.