Бывший офицер разведки ВС США Скотт Риттер заявил, что американцы уйдут с Украины так же, как они это делали в других военных конфликтах. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedo.
По мнению Риттера, люди, которые поставили на кон все, когда США уверяли, что будут вместе сражаться до конца, остались сами по себе.
«Мы просто уходим и возвращаемся в американскую крепость, ну или натовскую, по-разному можно назвать», — сказал экс-разведчик.
Он заявил, что американские военные не сталкиваются с ужасными последствиями, когда они убегают домой с поля боя. Как, например, это было в Афганистане. Где американская политика закончилась позором, но США за это не заплатили.
«Достаточно было просто выключить телевизор, чтобы не видеть все эти кадры. То же самое будет и с Украиной: когда мы уйдем, а мы обязательно уйдем, украинцы останутся сами по себе у разбитого корыта», — заключил Скотт Риттер.
Ранее экс-разведчик США Риттер заявил, что Владимир Зеленский не доживет до завершения СВО.