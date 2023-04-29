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Военный эксперт Скотт Риттер: американцы уйдут с Украины, просто выключив телевизор

Политика
Военный эксперт Скотт Риттер: американцы уйдут с Украины, просто выключив телевизор

Бывший офицер разведки ВС США Скотт Риттер заявил, что американцы уйдут с Украины так же, как они это делали в других военных конфликтах. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedo.

По мнению Риттера, люди, которые поставили на кон все, когда США уверяли, что будут вместе сражаться до конца, остались сами по себе.

«Мы просто уходим и возвращаемся в американскую крепость, ну или натовскую, по-разному можно назвать», — сказал экс-разведчик.

Он заявил, что американские военные не сталкиваются с ужасными последствиями, когда они убегают домой с поля боя. Как, например, это было в Афганистане. Где американская политика закончилась позором, но США за это не заплатили.

«Достаточно было просто выключить телевизор, чтобы не видеть все эти кадры. То же самое будет и с Украиной: когда мы уйдем, а мы обязательно уйдем, украинцы останутся сами по себе у разбитого корыта», — заключил Скотт Риттер.

Ранее экс-разведчик США Риттер заявил, что Владимир Зеленский не доживет до завершения СВО.
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