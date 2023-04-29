Полиция в Германии обыскала штаб-квартиру ФК «Бавария» из-за подозрений в связи с предпринимателем Усмановым

Немецкие следователи провели обыск в штаб-квартире футбольного клуба «Бавария» из-за уголовного дела в отношении бизнесмена Алишера Усманова, подозреваемого в ФРГ в уклонении от уплаты налогов и «отмывании» средств.
По мнению следователей, предприниматель связан с бывшим президентом «Баварии» Ули Хенессом. Они познакомились во время пребывания на курорте в городе Тегернзе, где Усманов часто бывал до марта прошлого года, передает ТАСС.
Прокуратура Франкфурта-на-Майне заявила, что в отношении клуба нет никаких разбирательств и расследований. Нет «дел» и в отношении ответственных лиц «Баварии». В футбольном клубе эту информацию подтвердили.
Ранее сообщалось, что власти США ввели санкции против цифрового подразделения холдинговой компании USM за связи с Россией.