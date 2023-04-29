Пленный украинский военный: командование хочет хоронить нас на позициях

Сам Киндюк попал в плен на участке фронта под Кременной (ЛНР). В беседе с представителями СМИ он сообщил, что в настоящий момент его семье не приходит никаких выплат, поскольку вероятнее всего на Украине его давно записали в пропавшие без вести.