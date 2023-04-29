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Пленный украинский военный: командование хочет хоронить нас на позициях

Армия
Пленный украинский военный: командование хочет хоронить нас на позициях

Украинских военнослужащих заставляют подписывать рапорты с просьбой хоронить их прямо на позициях. Об этом в беседе с РИА Новости заявил пленный боец 100-й бригады теробороны ВСУ Владимир Киндюк.

«Рапорты заставляли писать, чтобы в случае чего тебя захоронили на позициях. Не знаю для чего. Для того, чтобы компенсации не выплачивать, наверное, чтоб числились пропавшим без вести», — рассказал он журналистам.

Сам Киндюк попал в плен на участке фронта под Кременной (ЛНР). В беседе с представителями СМИ он сообщил, что в настоящий момент его семье не приходит никаких выплат, поскольку вероятнее всего на Украине его давно записали в пропавшие без вести.

Ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике в районе Кременной был ликвидирован украинский журналист Александр Бондаренко, принимавший участие в боевых действиях на стороне ВСУ
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