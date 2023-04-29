В Петербурге обезвредили вооруженного мужчину, открывшего стрельбу по полицейским

На данный момент по произошедшему случаю проводится проверка. Об этом сообщает официальный канал информационного интернет-портала «МВД МЕДИА».
В полицейский отдел Петербурга поступила жалоба от жильцов Московского проспекта на соседа-дебошира. После полицейские и МЧС прибыли на место и попытались попасть в квартиру 65-летнего мужчины через окно. Нарушитель выстрелил из оружия и ранил в плечо сотрудника МЧС.
После происшествия было принято решение о вскрытии и обезвреживании мужчины. Для ареста злоумышленника на место прибыли дополнительно сотрудники ГУ МВД по региону. Они вошли в квартиру, а хозяин дома три раза выстрелил по ним из помпового ружья. Правонарушителю не удалось никого ранить, так как патроны попали в бронезащиту и щиты.
В соответствии с законодательством «О полиции» (ст. 23 ФЗ РФ) полицейский применил ответный огонь по злоумышленнику, тот получил рану и скончался до приезда машины скорой помощи.
В результате слаженной работы полицейских никто из гражданских не пострадал.
Ранее сообщалось, что трое погибли, еще четверо пострадали в результате ДТП в Новосибирской области.