В Петербурге обезвредили вооруженного мужчину, открывшего стрельбу по полицейским

После происшествия было принято решение о вскрытии и обезвреживании мужчины. Для ареста злоумышленника на место прибыли дополнительно сотрудники ГУ МВД по региону. Они вошли в квартиру, а хозяин дома три раза выстрелил по ним из помпового ружья. Правонарушителю не удалось никого ранить, так как патроны попали в бронезащиту и щиты.