Сестра Ким Чен Ына назвала американского президента «стариком без будущего»

Заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Е Чжон жестко прокомментировала слова президента Соединенных Штатов Джо Байдена о смене режима в Северной Корее. Она назвала высказывания американского президента бессмысленными. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство.
«Это можно принять за бессмысленное высказывание человека в преклонном возрасте, который совсем не способен взять на себя ответственность за безопасность и будущее США, старика без будущего», — цитирует Северокорейское информационное агентство заявление Ким Е Чжон.
Джо Байден по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров с президентом Южной Кореи пригрозил «сменой режима» Корейской Народно-Демократической Республике в случае, если КНДР нанесет ядерный удар по Соединенным Штатам.
Ранее сообщалось, что КНДР провела испытания подводной системы стратегического ядерного оружия.