Сестра Ким Чен Ына назвала американского президента «стариком без будущего»

Заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Е Чжон жестко прокомментировала слова президента Соединенных Штатов Джо Байдена о смене режима в Северной Корее. Она назвала высказывания американского президента бессмысленными. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство.