Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Оппонент Эрдогана на президентских выборах Кылычдароглу хочет возобновить переговоры о вступлении Турции в ЕС

Политика
Оппонент Эрдогана на президентских выборах Кылычдароглу хочет возобновить переговоры о вступлении Турции в ЕС

Главный конкурент Реджепа Эрдогана, претендующий на пост президента Турции, Кемаль Кылычдароглу заявил о намерении немедленно возобновить переговорный процесс о вступлении в ЕС. Об этом сообщила газета Financial Times.

Кылычдароглу в интервью журналистам газеты заявил, что в случае его победы на выборах он незамедлительно примет меры для того, чтобы начать переговоры о евроинтеграции с Брюсселем.

Также соперник Эрдогана уточнил, что Турция будет продолжать экономические отношения с РФ, несмотря на то что он сам и его союзники не поддерживают проведение Россией СВО на Украине.

Ранее Кылычдароглу призвал к контролю государства над оборонной промышленностью Турции.
эрдоган турция конкурент
Военкоры ФАН