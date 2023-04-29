Оппонент Эрдогана на президентских выборах Кылычдароглу хочет возобновить переговоры о вступлении Турции в ЕС

Главный конкурент Реджепа Эрдогана, претендующий на пост президента Турции, Кемаль Кылычдароглу заявил о намерении немедленно возобновить переговорный процесс о вступлении в ЕС. Об этом сообщила газета Financial Times.
Кылычдароглу в интервью журналистам газеты заявил, что в случае его победы на выборах он незамедлительно примет меры для того, чтобы начать переговоры о евроинтеграции с Брюсселем.
Также соперник Эрдогана уточнил, что Турция будет продолжать экономические отношения с РФ, несмотря на то что он сам и его союзники не поддерживают проведение Россией СВО на Украине.
Ранее Кылычдароглу призвал к контролю государства над оборонной промышленностью Турции.