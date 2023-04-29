Нидерландский суд запретил сдавать сперму мужчине, ставшему отцом 600 детей

Нидерландский суд запретил Джонатану Джейкобу Мейеру сдавать сперму из-за того, что он стал «биологическим» отцом более 600 детей благодаря донорству. Об этом пишет издание Daily Mail.
Вместе с этим, суд постановил мужчину связаться с клиниками, с которыми он сотрудничал, чтобы те уничтожили его биоматериалы. Исключением являются образцы, зарезервированные родителями детей от голландца. Нарушение решения инстанции повлечет за собой штраф до 100 тысяч евро (приблизительно 9 миллионов рублей)
Благотворительная донорская организация Donorkind Foundation подала иск против мужчины, потому что он вводил женщин, которые хотели родить от него, в заблуждение. Компания считает, что Мейер «перешел черту».
Ранее сообщалось, что новый кадр «Русалочки» с дочерьми Тритона поверг пользователей интернета в шок.