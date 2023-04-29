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Нидерландский суд запретил сдавать сперму мужчине, ставшему отцом 600 детей

Общество
Нидерландский суд запретил сдавать сперму мужчине, ставшему отцом 600 детей

Нидерландский суд запретил Джонатану Джейкобу Мейеру сдавать сперму из-за того, что он стал «биологическим» отцом более 600 детей благодаря донорству. Об этом пишет издание Daily Mail.

Вместе с этим, суд постановил мужчину связаться с клиниками, с которыми он сотрудничал, чтобы те уничтожили его биоматериалы. Исключением являются образцы, зарезервированные родителями детей от голландца. Нарушение решения инстанции повлечет за собой штраф до 100 тысяч евро (приблизительно 9 миллионов рублей)

Благотворительная донорская организация Donorkind Foundation подала иск против мужчины, потому что он вводил женщин, которые хотели родить от него, в заблуждение. Компания считает, что Мейер «перешел черту».

Ранее сообщалось, что новый кадр «Русалочки» с дочерьми Тритона поверг пользователей интернета в шок.
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