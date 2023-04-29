Нидерландский суд запретил сдавать сперму мужчине, ставшему отцом 600 детей

Вместе с этим, суд постановил мужчину связаться с клиниками, с которыми он сотрудничал, чтобы те уничтожили его биоматериалы. Исключением являются образцы, зарезервированные родителями детей от голландца. Нарушение решения инстанции повлечет за собой штраф до 100 тысяч евро (приблизительно 9 миллионов рублей)