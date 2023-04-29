Прокуратура Праги предъявила уголовное обвинение в оправдании «геноцида» на Украине школьной учительнице

Школьная учительница в Праге получила обвинение в «отрицании геноцида на Украине». Прокуратура возбудила уголовное дело из-за того, что во время дискуссионного урока, по мнению правоохранителей, женщина оправдывала действия России в зоне СВО.
Преподавательница английского языка Мартин Беднаржова провела урок, посвященный работе с информационными источниками, с учениками восьмого класса в апреле 2022 года. На уроке обсуждалась тема СВО и краткая история России и Украины.
«Целью этого урока было сделать так, чтобы учащиеся смогли получить представление об имеющейся информации, научиться воспринимать поляризацию общества, другой взгляд, воспринимаемый как нечто обыденное», — рассказала учительница.
Женщина сообщила, что вскоре после тренинга руководство вынудило ее уволиться. В четверг 27 апреля, через год после того урока, прокуратура Праги предъявила ей уголовное обвинение.
Ранее сообщалось, что чешская полиция завела дело против двоих братьев, которые появились на митинге с российским триколором и георгиевскими ленточками на одежде.