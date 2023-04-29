Президент Украины Владимир Зеленский: «Контрнаступление будет»

Готовящееся на Украине наступление прокомментировал глава восточноевропейского государства Владимир Зеленский во время брифинга в пятницу.
Во время пресс-конференции журналист попросил украинского лидера прокомментировать анонсированное контрнаступление. Киев ранее заявлял, что планирует провести наступление в мае, в то время как ряд западных источников указывали на отсутствие у страны ресурсов для этой операции.
Зеленский, отвечая на вопрос прессы, кратко заявил, что контрнаступление будет. Дополнительных уточнений глава государства не дал.
Ранее сообщалось, что украинский президент так же кратко ответил на вопрос о миссии нового посла в Китае.