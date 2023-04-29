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Госдеп США одобрил закупку Великобританией высокоточных ракет на 31,2 миллиона долларов

Армия
Госдеп США одобрил закупку Великобританией высокоточных ракет на 31,2 миллиона долларов

Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Британии до 768 ракетных комплексов APKWS II, которые предназначены для переоснащения неуправляемых ракет в высокоточные. Всего будет продано вооружений на сумму 31,2 миллиона долларов. Об этом сообщает Пентагон.

«Управление по сотрудничеству в области безопасности предоставило требуемую сертификацию и уведомило Конгресс о возможности этой продажи», — заявило оборонное ведомство.

Пакет продажи высокоточных ракет включает в себя запасные части, вспомогательное оборудование, расходные материалы, техническую документацию, транспортировку, а также логистическую и программную и техническую поддержку.

«Возможная продажа отвечает целям внешней политики и национальной безопасности США, поскольку повышает безопасность союзника по НАТО», — сообщили в Пентагоне.

Также Госдеп отмечает, что для выполнения поставок потребуются постоянные поездки в Лондон пяти представителей властей США и отправка пяти представителей подрядчика на пять лет — для гарантии доставки и внедрения комплексов.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор назвал условие, при котором умолкнут американские «ястребы».
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