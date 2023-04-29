Госдеп США одобрил закупку Великобританией высокоточных ракет на 31,2 миллиона долларов

Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Британии до 768 ракетных комплексов APKWS II, которые предназначены для переоснащения неуправляемых ракет в высокоточные. Всего будет продано вооружений на сумму 31,2 миллиона долларов. Об этом сообщает Пентагон.
«Управление по сотрудничеству в области безопасности предоставило требуемую сертификацию и уведомило Конгресс о возможности этой продажи», — заявило оборонное ведомство.
Пакет продажи высокоточных ракет включает в себя запасные части, вспомогательное оборудование, расходные материалы, техническую документацию, транспортировку, а также логистическую и программную и техническую поддержку.
«Возможная продажа отвечает целям внешней политики и национальной безопасности США, поскольку повышает безопасность союзника по НАТО», — сообщили в Пентагоне.
Также Госдеп отмечает, что для выполнения поставок потребуются постоянные поездки в Лондон пяти представителей властей США и отправка пяти представителей подрядчика на пять лет — для гарантии доставки и внедрения комплексов.
Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор назвал условие, при котором умолкнут американские «ястребы».