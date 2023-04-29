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Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом продление зерновой сделки

Политика
Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом продление зерновой сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поговорил по телефону с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главной темой диалога стало расширение и продление продуктовой сделки.

Как рассказали в офисе генерального секретаря международной организации, Гуттереш и Эрдоган «обменялись мнениями о том, как гарантировать усовершенствование и расширение черноморской инициативы».

Помимо этого, они обсудили вопрос выполнения меморандума по взаимодействию между Москвой и Секретариатом ООН о содействии в продвижении российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш передал письмо с предложением по зерновой сделке президенту РФ Владимиру Путину.
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