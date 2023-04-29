Руководство Орловской области сообщило об отмене парада Победы из-за угрозы безопасности населения

Традиционное шествие 1 мая и парад Победы в этом году не будут проводиться в Орловской области. Решение местных властей связано с риском для безопасности жителей региона. Об этом губернатор области Андрей Клычков рассказал на своей странице в социальных сетях.
«К сожалению, мы не сможем провести Первомайский митинг, а также мы вынуждены отказаться от проведения парада 9 мая», — написал глава региона.
Клычков подчеркнул, что безопасность жителей является для него ключевым фактором при планировании массовых мероприятий в регионе. Предупреждение от правоохранительных органов о рисках, связанных с большим скоплением людей, подтолкнуло местное руководство к решению нарушить традицию в этом году.
«Бессмертный полк» при этом будет проводиться, но интерактивном формате. Фотографии родных можно будет разместить на машинах или взять с собой во время прогулки по городу в праздничные дни.
Возложение цветов в память о погибших в Великой Отечественной войне и другие локальные мероприятия, по словам главы области, сохраняются.
Ранее сообщалось, что на Красной площади начали подготовку к празднованию 9 Мая. При этом доступ к площади частично ограничен.