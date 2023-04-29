Эксперты считают, что Китай проигнорирует призывы Киева дистанцироваться от России

Эксперты заявили, что Китай не отреагирует на призыв советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка дистанцироваться от России. Они считают, что КНР не реагирует на подобные рекомендации. Об этом пишет РИА Новости.
Глава ОП заявил, что Китай будет вынужден отдалиться от России, чтобы оставаться политически и экономически сильным игроком. Также для Украины важно, чтобы КНР не помогал российской стороне в сфере экономики.
Опрошенные эксперты считают, что китайская сторона не отреагирует на призыв Киева.
«Я думаю, что Пекин это просто проигнорирует. У них есть такая формула, еще изобретенная Мао Цзедуном: наша позиция в отношении чего-то принципиальная. Состоит из двух частей: во-первых, мы отвергаем, во-вторых, мы презираем», — прокомментировал руководитель Экспертного совета российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, востоковед Юрий Тавровский.
Ранее зампред РФ в ООН Дмитрий Полянский сообщил, что украинские беженки обращаются за помощью к России, чтобы вернуть детей.