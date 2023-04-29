Совет директоров российской компании «Норникель» рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год

В российской горно-металлургической компании «Норникель» посоветовали не выплачивать дивиденды за 2022 год. Об этом сказано на сайте компании.
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "ГМК "Норильский никель" по результатам 2022 года», — сказано в заявлении.
Представители горно-металлургического концерна сообщили, что такое решение было принято из-за геополитических рисков, которые привели к плохим показателям. Помимо этого, в компании признали, что пик инвестиционного цикла уже пройден. Руководство ждет роста налогов и стоимости обслуживания долгового портфеля.
В пресс-релизе указано, что прошлую выплату дивидендов смогли осуществить за счет кредитов. Это в два раза увеличило долг до 10 миллиардов долларов к концу прошлого года. Его соотношение к EBITDA тоже выросло вдвое.
Представители компании добавили, что финансовая устойчивость и кредитоспособность «Норникеля» в приоритете. Это важно для соблюдения обязательств перед государством, работниками компании, держателями акций и местными сообществами.
Ранее сообщалось, что российская компания «Норникель» перестанет публиковать данные на Лондонской фондовой бирже с 17 апреля.