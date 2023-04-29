В опубликованных данных Федеральной таможенной службы (ФТС) говорится, что по сравнению с предыдущим годом в первом квартале 2023 года в результате санкций экспорт российской водки упал на 77%. Об этом пишут «Ведомости».
Переводя в денежный эквивалент — поставки снизились до 6,33 миллиона долларов. В ФТС отказались комментировать данную ситуацию, объяснив тем, что информация о внешней торговле по отдельным товарам не предоставляется.
Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз заявил, что резкое обрушение экспорта связано с потерей рынков США, ЕС и Канады. На них приходилось треть всех поставок за рубеж. Ввоз российской водки запретили в Соединенных Штатах и Евросоюзе в 2022 году, а Канада ограничила поставки только в феврале 2023 года.
Вадим Дробиз считает, что санкции не повлияют на внутренне производство.
Ранее сообщалось, что страны G7 намерены запретить продажу российских алмазов.