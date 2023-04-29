В результате санкций экспорт российской водки упал на 77%

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз заявил, что резкое обрушение экспорта связано с потерей рынков США, ЕС и Канады. На них приходилось треть всех поставок за рубеж. Ввоз российской водки запретили в Соединенных Штатах и Евросоюзе в 2022 году, а Канада ограничила поставки только в феврале 2023 года.