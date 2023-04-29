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Военный эксперт Кнутов: российские войска ударами по штабам ВСУ срывают украинское контрнаступление

Армия
Военный эксперт Кнутов: российские войска ударами по штабам ВСУ срывают украинское контрнаступление

Российские войска 27-28 апреля нанесли массированные удары по военным штабам и базам на Украине. В том числе удар был нанесен по штабу в Николаеве, в результате которого было ликвидировано несколько десятков украинских и натовских военнослужащих.

Удары ВС России направлены на то, чтобы сорвать анонсированное Киевом наступление, считает военный эксперт Юрий Кнутов. Удар по зданию адмиралтейства в Николаеве был сделан очень профессионально. Были использованы ракеты Х-101, Х-555. Украинский снаряд ПВО не справился с управлением и попал в пятиэтажку.

«Это все позволяет в совокупности нанести противнику серьезный ущерб, ослабить силу наступления», — рассказал эксперт в комментарии для издания «МК».

Кнутов прокомментировал гибель гражданского населения из-за падения ракет ПВО Украины на жилые дома. По словам военного эксперта, это происходит из-за того, что противник устанавливает зенитно-ракетные комплексы между жилых домов, осознавая риски и используя свое население в качестве «живого щита».

Ранее сообщалось, что бойцы группировки «Восток» уничтожили более 30 украинских боевиков, два БПЛА и бронеавтомобиль противника.
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