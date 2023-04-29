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В ливневом коллекторе в Ростове-на-Дону обнаружили тело пожилой женщины

Происшествия
В ливневом коллекторе в Ростове-на-Дону обнаружили тело пожилой женщины

В Ростове-на-Дону нашли тело женщины в ливневом коллекторе. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Следственного управления СК России по Ростовской области.

Ранее в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Ростов Главный» появился пост, в котором описываются обстоятельства гибели пожилой женщины. В сообщении со ссылкой на очевидца уточняется, что во время сильного дождя затопило улицы, и в водосток, идущий через дорогу, попала женщина. Это случилось на пересечении Авиамоторного переулка и улицы Тульской.

Представитель следствия заявил, что в следственный отдел по Октябрьскому району СУСК России по Ростовской области поступило сообщение об обнаружении в ливневом коллекторе тела женщины 1942 года рождения.

В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства гибели.

Ранее сообщалось, что семилетний ребенок утонул в московском бассейне на первом занятии по плаванию.
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