В ливневом коллекторе в Ростове-на-Дону обнаружили тело пожилой женщины

Ранее в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Ростов Главный» появился пост, в котором описываются обстоятельства гибели пожилой женщины. В сообщении со ссылкой на очевидца уточняется, что во время сильного дождя затопило улицы, и в водосток, идущий через дорогу, попала женщина. Это случилось на пересечении Авиамоторного переулка и улицы Тульской.