Зампред РФ в ООН Полянский: украинские беженки обращаются за помощью к России, чтобы вернуть детей

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что временно проживающие в европейских странах украинские беженки обращаются за помощью к постпредству РФ при ООН, чтобы вернуть своих детей, которые были отняты местным правительством.
В начале апреля российская сторона инициировала неформальное заседание СБ ООН, где была затронута тема изъятия детей европейскими странами у беженок с Украины.
Полянский сообщил, что они получили огромное количество обращений не только от украинских переселенцев. После чего стало очевидно, что воровство детей является системной европейской проблемой, которую западные страны не желают замечать.
По информации, детей размещают в приютах с неудовлетворительными условиями содержания. Дипломатические представительства отказывают родителям, которые обращаются ним за помощью.
«Сейчас мы думаем над тем, как лучше поступить с направляемой нам информацией — очевидно, что без участия неравнодушных активистов и неправительственных организаций не обойтись», — добавил член российской делегации в ООН.
Ранее сообщалось, что на востоке Евросоюза сокращают помощь украинцам и напоминают беженцам о поиске работы.