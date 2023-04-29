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Пять человек пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Белорецком районе Башкирии

Происшествия
Пять человек пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Белорецком районе Башкирии

Дорожная авария с участием трех автомобилей произошла вечером в Белорецком районе Башкирии. Пострадали пять человек, сообщает ГУ МЧС в регионе.

На трассе «Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск» недалеко от села Серменовка столкнулись три автомобиля. Участниками аварии стали ВАЗ-2112, Chevrolet Cruze и Volkswagen Polo.

Восемь человек находились в машинах в момент столкновения. Пять из них пострадали. В одном из автомобилей был ребенок 2021 года рождения. Правоохранительные органы работают на месте ДТП и устанавливают причины аварии.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло вечером в пятницу на 1307 км автодороги Р-254 «Иртыш» в Чулымском районе Новосибирской области. В результате аварии погибли три человека.
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