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Сенатор Алексей Пушков оценил вероятность введения Западом санкций против Китая

Политика
Сенатор Алексей Пушков оценил вероятность введения Западом санкций против Китая

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что США подумает, прежде чем начать санкционную войну против КНР. Об этом сенатор пишет в своем Telegram-канале.

Пушков прокомментировал высказывание помощника президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейка Салливана, что 80% полезных ископаемых перерабатывает Китай.

По мнению сенатора, США полностью зависят от импорта 14 редкоземельных минералов, 80% из которых поставляет КНР.

«На Западе 20 раз подумают, прежде чем начинать санкционную войну против Китая. Редкоземельные ценности могут оказаться для Запада куда важнее его официальных ценностей», — подчеркнул Алексей Пушков.

Паврламентарий уверен, что из-за прекращения поставок полезных ископаемых на Западе остановится автомобильная промышленность и производство электоромобилей.

Ранее сенатор Алексей Пушков обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в лицемерии.
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