Сенатор Алексей Пушков оценил вероятность введения Западом санкций против Китая

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что США подумает, прежде чем начать санкционную войну против КНР. Об этом сенатор пишет в своем Telegram-канале.
Пушков прокомментировал высказывание помощника президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейка Салливана, что 80% полезных ископаемых перерабатывает Китай.
По мнению сенатора, США полностью зависят от импорта 14 редкоземельных минералов, 80% из которых поставляет КНР.
«На Западе 20 раз подумают, прежде чем начинать санкционную войну против Китая. Редкоземельные ценности могут оказаться для Запада куда важнее его официальных ценностей», — подчеркнул Алексей Пушков.
Паврламентарий уверен, что из-за прекращения поставок полезных ископаемых на Западе остановится автомобильная промышленность и производство электоромобилей.
Ранее сенатор Алексей Пушков обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в лицемерии.