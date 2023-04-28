США выделили Украине более одного миллиарда долларов на социальные расходы

Очередной денежный транш в размере 1,25 миллиарда долларов получил Киев от Вашингтона. Сумма поступила через Целевой фонд Всемирного банка. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Официальной целью для выделения средств является «Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления на Украине». Деньги планируется потратить на выплату пенсий, социальную помощь, оплату медицинских услуг и прочие расходы.
«Партнерство с США и командой Всемирного банка во время конфликта позволяет правительству Украины финансировать первоочередные социальные расходы в полном объеме. В то же время, помощь в форме грантов не увеличивает долговую нагрузку и способствует стабилизациям финансовой системы», — поблагодарил своих заокеанских партнеров министр финансов страны Сергей Марченко.
При этом внешние потребности в финансировании госбюджета Украины в 2023 году составляют свыше 42 миллиардов долларов, отмечают СМИ.
Напомним, что ранее Палата представителей США приняла проект постановления с призывом к Белому дому обнародовать данные по использованию американских войск на Украине.