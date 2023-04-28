Посол России в Сербии Боцан-Харченко заявил о неуважении прав человека и свободы СМИ украинскими властями

Дипломат рассказал, что Киев предпринимает попытки влиять на сербские СМИ и накладывать цензуру, указывая «что, как и каким словом писать». Он указал не только на вмешательство во внутренние дела Сербии, но и стремление Запада изменить «объективную реальность», которая ей не угодна.