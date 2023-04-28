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Посол России в Сербии Боцан-Харченко заявил о неуважении прав человека и свободы СМИ украинскими властями

Политика
Посол России в Сербии Боцан-Харченко заявил о неуважении прав человека и свободы СМИ украинскими властями

Украина демонстрирует «европейские ценности» систематически нарушая права человека и предпринимая попытки ликвидации независимых СМИ и оппозиции, в том числе и в Сербии, заявил посол России В Белграде Александр Боцан-Харченко.

Дипломат рассказал, что Киев предпринимает попытки влиять на сербские СМИ и накладывать цензуру, указывая «что, как и каким словом писать». Он указал не только на вмешательство во внутренние дела Сербии, но и стремление Запада изменить «объективную реальность», которая ей не угодна.

«Вероятно, это и есть пресловутые «европейские ценности», — отметил посол в комментарии для ТАСС.

Боцан-Харченко назвал закономерным и справедливым то, что попытки вмешательства Украины вызвали негатив редакций ряда уважаемых изданий Сербии.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о продолжающемся и усиливающемся давлении на Белград со стороны третьих стран.
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