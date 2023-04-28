Минфин планирует подготовить новые предложения по НДФЛ для работающих из-за границы россиян

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство подготовит предложения по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян, которые работают из-за границы. Об этом сообщает ТАСС.
«Не хотелось бы сейчас впереди правительства бежать. Я думаю, это дело ближайших дней. Но сначала это нужно будет сформулировать. В принципе, предложения есть», — рассказал российский дипломат.
На данный момент законопроект отозван для предстоящего обсуждения. Имеются предложения по сбалансированию принципа налогообложения для тех, кто работает по договору оказания услуг и трудовому договору в России из-за рубежа.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин одобрил поставки по старым договорам с дружественными странами.