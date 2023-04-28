Президент Кипра Никос Христодулидис предложил замену российскому газу

Глава Республики Кипр Никос Христодулидис на Дельфийском экономическом форуме заявил, что энергетические ресурсы Восточного Средиземноморья только на 15 % смогут покрыть потребности Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению Христодулидиса, большая проблема Европы в том, что она энергетически зависима от российского газа.
«Нет таких объемов, которые могли бы полностью заменить российский природный газ, но точно есть такие объемы, которые смогут смягчить зависимость Евросоюза от Российской Федерации», — сказал Никос Христодулидис на форуме в Дельфах.
Глава Кипра уточнил, что Евросоюз уже инвестировал в регион.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак назвал запасы ресурсов долгосрочным преимуществом России над странами ЕС.