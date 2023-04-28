«Факел» одержал первую победу в гостях за сезон в матче с «Динамо»

Воронежский «Факел» впервые за сезон одержал победу в гостях в матче с московским «Динамо». Встреча состоялась на ВТБ Арене в Москве в рамках 25 тура Российской премьер-лиги.
На 50-й минуте матча нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе забил первый гол в ворота противников с подачи воронежского полузащитника Мохамеда Браими. Второй гол также забил Гонгадзе на 62-й минуте игры.
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Факела». Победа стала третьей в сезоне для воронежского клуба и первой в гостевой встрече. По итогу 25-го тура «Динамо» рискует не попасть в топ-6 лучших команд.
Ранее сообщалось, что спортивное общество «Динамо» во вторник отметило100-летие со дня своего основания 18 апреля.