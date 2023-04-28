Режиссер фильма «Вызов» Шипенко опроверг слухи о потере записи съемок с МКС

Режиссер фильма «Вызов» Клим Шипенко дал комментарий по поводу распространившихся слухов о потере оригинальных записей съемок на Международной космической станции (МКС).
Клим Шипенко в интервью с Федором Бондарчуком опроверг слухи о потере видеозаписи, распространившиеся в прошлом году после возвращения киноэкипажа с МКС.
«Нет никакой истории с материалом. Конечно, фейк! Это озвученный самый страшный кошмар режиссера — потерять материал, когда столько всего потрачено: сил, энергии и денег», — заявил кинорежиссер.
Шипенко добавил, что для режиссера это самое страшное, что может произойти во время работы. Таким образом другим было легко «подхватить и сделать из него утку».
Он отметил, что заранее предвидел такую ситуацию, поэтому принял необходимые меры, чтобы обезопасить себя.
«Я боялся этого. Могу сказать, что видел этот кошмар на МКС и за 2 дня до отлета начал искать жесткие диски. Мы собрали их со всей станции, взяли у американцев и скопировали материал», — рассказал режиссер фильма.
Ранее стало известно, что космический кинофильм «Вызов» заработал более 500 миллионов рублей в российском прокате.