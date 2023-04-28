В Курганской области из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление с 28 апреля о введении режима ЧС в регионе. Документ опубликовали на сайте правительства Курганской области.
«В связи с возникновением лесных пожаров на территории Курганской области постановляю ввести с 28 апреля 2023 года на территории Курганской области режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера», — сказано в постановлении губернатора.
Ранее огнем было уничтожено 130 домов в трех населенных пунктах Курганской области. Местные власти из-за массовых пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации в Кетовском районе и Кургане.
В регионе за последние сутки зафиксированы 25 пожаров, из которых 14 ликвидировали, остальные локализовали.
Ранее сообщалось, что более ста человек приняли участие в ликвидации лесных пожаров в Бурятии.