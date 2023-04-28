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В Испании заявили о необходимости ужесточения антироссийских санкций в области энергетики

Политика
В Испании заявили о необходимости ужесточения антироссийских санкций в области энергетики

Министр энергетики Испании Тереза Рибера завила, что уже на следующей неделе напишет в Европейскую комиссию с требованием о введении сертификации для определения источника импорта энергоносителей в Европу. Об этом сообщает издание Reuters.

Инициатива, по мнению министра энергетики, должна гарантировать соблюдение антироссийских санкций, касающихся экспорта энергоносителей.

«Мы просим европейские власти прекратить этот импорт через посредников», — заявил представитель испанской энергетической компании Repsol Хосу Джон Имаз.

Директор Repsol заявил, что российское дизельное топливо все еще поступает в Европу через третьи страны, обходя санкции, назначенные Евросоюзом. Он призвал ужесточить соблюдение запретов.

Ранее сообщалось, что Польша намерена добиться введения новых санкций против России.
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