В Испании заявили о необходимости ужесточения антироссийских санкций в области энергетики

Министр энергетики Испании Тереза Рибера завила, что уже на следующей неделе напишет в Европейскую комиссию с требованием о введении сертификации для определения источника импорта энергоносителей в Европу. Об этом сообщает издание Reuters.
Инициатива, по мнению министра энергетики, должна гарантировать соблюдение антироссийских санкций, касающихся экспорта энергоносителей.
«Мы просим европейские власти прекратить этот импорт через посредников», — заявил представитель испанской энергетической компании Repsol Хосу Джон Имаз.
Директор Repsol заявил, что российское дизельное топливо все еще поступает в Европу через третьи страны, обходя санкции, назначенные Евросоюзом. Он призвал ужесточить соблюдение запретов.
Ранее сообщалось, что Польша намерена добиться введения новых санкций против России.