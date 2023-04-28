Польский генерал Раймунд Анджейчак: «У Киева огромные проблемы»

Начальник Генерального штаба Войcка польского Раймунд Анджейчак заявил, что у России, в отличие от Украины, достаточно средств для проведения спецоперации. Его слова приводит польский журнал Do Rzeczy.
«Финансовые инструменты, которыми Россия владела до войны, динамика ее расходов и эффективность санкций на фоне всей сложной экономической ситуации указывают на то, что у России деньги для участия в конфликте будут», — прокомментировал военный.
По мнению польского генерала, Украина испытывает большие экономические трудности. А те темпы, с которыми Киев тратит выделенные средства, ничего хорошего не принесут.
Ранее сообщалось, что Польша получила восемь танков от Канады для помощи Украине.