Президент Турции Эрдоган: Турция готова войти в рабочую группу при достижении соглашения по аммиакопроводу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных разговоров с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем заявил, что Турция примет участие в рабочей группе в случае достижения соглашения по аммиакопроводу.
В канцелярии турецкого лидера сообщили, что для президента Турции продление Черноморской зерновой инициативы имеет большое значение.
«Президент Эрдоган выразил готовность (Турции — ред.) участвовать с межведомственной делегацией в рабочей группе, которая будет создана в случае достижения соглашения по аммиакопроводу», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что глава МИД Турции обвинил США и Великобританию в невыполнении российской части зерновой сделки.