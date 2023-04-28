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Президент Турции Эрдоган: Турция готова войти в рабочую группу при достижении соглашения по аммиакопроводу

Политика
Президент Турции Эрдоган: Турция готова войти в рабочую группу при достижении соглашения по аммиакопроводу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных разговоров с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем заявил, что Турция примет участие в рабочей группе в случае достижения соглашения по аммиакопроводу.

В канцелярии турецкого лидера сообщили, что для президента Турции продление Черноморской зерновой инициативы имеет большое значение.

«Президент Эрдоган выразил готовность (Турции — ред.) участвовать с межведомственной делегацией в рабочей группе, которая будет создана в случае достижения соглашения по аммиакопроводу», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что глава МИД Турции обвинил США и Великобританию в невыполнении российской части зерновой сделки.
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