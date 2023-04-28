Трое погибли, еще четверо пострадали в результате ДТП в Новосибирской области

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло вечером в пятницу на 1307 км автодороги Р-254 «Иртыш» в Чулымском районе Новосибирской области. В результате аварии погибли три человека, сообщает пресс-служба МВД.
По предварительным данным, автомобиль «Шкода» столкнулся с автомобилем ВАЗ-2112, который двигался во встречном направлении. Три человека погибли, еще четыре пострадали и были госпитализированы. Травмы получи и ребенок 2022 года рождения.
Сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа полиции работают на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства дорожной аварии.
Ранее сообщалось, что на месте аварии с участием автобуса в Кетовском районе Курганской области работает полиция. Об 11 пострадавших, в числе которых были водитель и двое несовершеннолетних детей.