Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Украинская беженка разделась в эфире британского шоу, чтобы отыскать свою любовь

Общество
Украинская беженка разделась в эфире британского шоу, чтобы отыскать свою любовь

Украинская беженка поучаствовала в скандальном британском телешоу Naked Attraction, в котором участникам необходимо обнажаться. Об этом сообщила газета Bristol Post.

В синопсисе телешоу сказано, что Беженка из Украины Мария попробует построить отношения на телеканале Channel 4, а помогать ей в этом будет ведущая Анна Ричардсон.

Мария рассказала в студии, что вынуждена была переехать в Великобританию из-за страха за свою жизнь. В ходе телешоу украинка отвергла несколько претендентов на свидание с ней, но одному из участников все же дала согласие.

Главный герой передачи должен выбрать одного из шести участников, с которым он пойдет на свидание. По правилам претенденты знакомятся обнаженными и говорят о личном, чтобы лучше узнать друг друга.

Телешоу проходит в Великобритании с 2016 года и постоянно критикуется консервативно настроенными гражданами.

Ранее сообщалось, что ведущий скандальной программы «Шоу Джерри Спрингера» ушел из жизни.
телешоу британия беженка
Военкоры ФАН