Украинская беженка разделась в эфире британского шоу, чтобы отыскать свою любовь

Украинская беженка поучаствовала в скандальном британском телешоу Naked Attraction, в котором участникам необходимо обнажаться. Об этом сообщила газета Bristol Post.
В синопсисе телешоу сказано, что Беженка из Украины Мария попробует построить отношения на телеканале Channel 4, а помогать ей в этом будет ведущая Анна Ричардсон.
Мария рассказала в студии, что вынуждена была переехать в Великобританию из-за страха за свою жизнь. В ходе телешоу украинка отвергла несколько претендентов на свидание с ней, но одному из участников все же дала согласие.
Главный герой передачи должен выбрать одного из шести участников, с которым он пойдет на свидание. По правилам претенденты знакомятся обнаженными и говорят о личном, чтобы лучше узнать друг друга.
Телешоу проходит в Великобритании с 2016 года и постоянно критикуется консервативно настроенными гражданами.
Ранее сообщалось, что ведущий скандальной программы «Шоу Джерри Спрингера» ушел из жизни.