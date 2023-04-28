Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Президент Украины Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос о миссии нового посла страны в Китае

Политика
Президент Украины Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос о миссии нового посла страны в Китае

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции отказался отвечать на вопрос журналиста о том, какие цели он ставит перед новым представителем страны в Китае.

«Не скажу. Спасибо», — ушел от ответа украинский лидер.

Зеленский назначил бывшего министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябина послом Украины в КНР. Перед назначением нового представителя страны в Китае украинский президент заявил, что это «даст мощный толчок развитию двусторонних отношений».

Ранее политолог Сергей Магера заявил, что Китай в любом случае поддержит Россию, а не проамериканскую Украину.
Украина китай зеленский посол в китае рябин
Военкоры ФАН