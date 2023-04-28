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Евросоюз разработал механизм введения санкций против молдавской оппозиции

Политика
Евросоюз разработал механизм введения санкций против молдавской оппозиции

Европейский союз разработал систему введения санкций в отношении представителей молдавской оппозиции, которые якобы подрывают суверенитет страны.

Совет ЕС заявил, что на данный момент механизм представляет собой пустой список без названий компаний и имен, который планируют заполнить в будущем.

Всем фигурантам, внесенным в санкционный список, запретят въезд в Евросоюз, а их активы будут заморожены.

Совет ЕС одобрил механизм ограничительных мер, позволяющий Брюсселю вводить санкции против лиц, которые «угрожают или подрывают суверенитет Молдавии, вместе с этим верховенство права, демократию, стабильность и безопасность государства».

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия договорилась с пятью странами ЕС о снятии ограничений на сельхозпродукцию с Украины.
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