Евросоюз разработал механизм введения санкций против молдавской оппозиции

Европейский союз разработал систему введения санкций в отношении представителей молдавской оппозиции, которые якобы подрывают суверенитет страны.
Совет ЕС заявил, что на данный момент механизм представляет собой пустой список без названий компаний и имен, который планируют заполнить в будущем.
Всем фигурантам, внесенным в санкционный список, запретят въезд в Евросоюз, а их активы будут заморожены.
Совет ЕС одобрил механизм ограничительных мер, позволяющий Брюсселю вводить санкции против лиц, которые «угрожают или подрывают суверенитет Молдавии, вместе с этим верховенство права, демократию, стабильность и безопасность государства».
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия договорилась с пятью странами ЕС о снятии ограничений на сельхозпродукцию с Украины.